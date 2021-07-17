Son dakika: Kars'ta yangın çıkan evde mahsur kalan genç kız dumandan etkilendi
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Son dakika: Kars'ta yangın çıkan evde mahsur kalan genç kız dumandan etkilendi

Son dakika: Kars'ta yangın çıkan evde mahsur kalan genç kız dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yangın çıkan bir evde mahsur kalan genç kız ağır yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yangın çıkan bir evde mahsur kalan genç kız ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Bozat köyünde Kutbettin Gök'e ait evde mutfak tüpünün parlaması sonucu eşyaların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Çevredekilerin müdahalesine rağmen yangın söndürülemeyince olay yerine Sarıkamış Belediyesine ait itfaiye görevlilerinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Kutbettin Gök'ün 24 yaşındaki kızı Birgül Gök dumandan etkilendi.

Köylülerce evden çıkartılan ve sağlık ekipleri tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, buradaki ilk müdahale sonrası Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Genç kızın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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