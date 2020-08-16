Son dakika... Kars'ta traktörden düşen 4 yaşındaki çocuk öldü Son dakika haberleri: Kars'ta traktörden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kars'ta traktörden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Bozkale köyünde, seyir halindeki traktörde bulunan Alp Berk Dalğara dengesini kaybederek araçtan düştü.

Kafasından darbe alarak ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülürken yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dalğara'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA