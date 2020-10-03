Son dakika! Kars'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika! Kars'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

03.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:01
Son dakika! Kars'ta traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Recep Aydın idaresindeki 36 KE 463 plakalı traktör, Akören köyü Karakuş mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Aydın ile traktördeki Meryem Aydın ve Hivda Aydın (22) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hivda Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik

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