Son dakika... Kars'ta tatil yapma imkanı olmayan çocuklar polisin desteğiyle kayak keyfi yaşıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ta, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Polis Gücü Spor Kulübü, ailelerinin ekonomik durumu iyi olmayan ya da çocuk evlerinde kalan miniklere eğitim vererek kayak keyfi yaşatıyor.

Kars'ta, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Polis Gücü Spor Kulübü, ailelerinin ekonomik durumu iyi olmayan ya da çocuk evlerinde kalan miniklere eğitim vererek kayak keyfi yaşatıyor.

İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer tarafından başlatılan proje ile Kars'ta yaşayan ve kayak bilmeyen çocuklara eğitmenler eşliğinde kayak eğitimi veriliyor.

Bu çerçevede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinden ilçeye getirilen çocuklar, Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü personelince kış turizminin gözdelerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ağırlandı.

Çocuklar, eğitmenler ve polisler eşliğinde kayak takımları ve kızakla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

İlçe Emniyet Müdürü Özer, bir plan çerçevesinde Kars'ta ailelerinin ekonomik durumu kısıtlı olan çocuklar için bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci