Son dakika! Kars'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika gündem haberine göre Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
16.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:03
Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Enver Çimendağ idaresindeki 36 AJ 612 plakalı hafif ticari araç, Kars-Göle kara yolu İncesu köyü mevkisinde, İdris Bakırhan'ın kullandığı 08 YD 109 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Yazgül Bakırhan yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan İdris Bakırhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA