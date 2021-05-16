Son dakika! Kars'ta maganda kurşununun isabet ettiği 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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Son dakika! Kars'ta maganda kurşununun isabet ettiği 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Son dakika! Kars'ta maganda kurşununun isabet ettiği 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kars'ta karşı binadan bir kişinin rastgele ateş açması sonucu kurşun isabet eden çocuk, hayatını kaybetti.

Kars'ta karşı binadan bir kişinin rastgele ateş açması sonucu kurşun isabet eden çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde dün gece alkol aldığı ileri sürülen 65 yaşındaki İ.B, evinin balkonundan silahla çevreye rastgele ateş etti.

Kurşunlardan biri karşı binada oturan 11 yaşındaki Emrah Altunbey'e isabet etti. Sesler üzerine odaya giden ailesi, çocuğu yaralı görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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