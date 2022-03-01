Son dakika! KARS'TA LİSE ÖĞRENCİSİ, SÖZLE TACİZ EDEN ADAMI ÖLDÜRDÜ

KARS'ın Arpaçay ilçesinde lise 11'inci sınıf öğrencisi A.E. (17), kendisini sürekli "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diye rahatsız ettiği iddiasıyla köy meydanında bir kişiyi öldürdü.

Olay, Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi A.E., bir süredir "seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız ettiği Birdal D.yiı (40), köy meydanındaki çeşmede hayvanları sulamaya götürdüğü sırada, babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.

Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Birdal D., olay yerinde hayatını kaybetti. Köylülerin durumu bildirmesin üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri A.E.'yi silahlıyla birlikte evinde gözaltına aldı. A.E.'nin jandarmadaki ifadesi sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.