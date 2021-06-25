Son dakika: Kars'ta köyde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör yandı
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Son dakika: Kars'ta köyde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör yandı

Son dakika: Kars'ta köyde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör yandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde çıkan yangında 4 ev ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

Abubekir Kaleli'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, akrabaları olan İsmail, Bilal ve Mahir Kaleli'nin de evine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sarıkamış ile Horasan belediyelerinin itfaiye ekipleri ve Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasözle yangına müdahale edildi.

Köylülerin de yardımıyla yaklaşık 2 saate söndürülen yangında 4 ev ve 1 traktör yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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