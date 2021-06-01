Son dakika... Kars'ta konakladıkları otelde sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kars'ta konakladıkları otelde sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Kars'ta konakladıkları otelde sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kars'ta, konakladıkları otelin odasında sahte içki üretip piyasaya sürdükleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta, konakladıkları otelin odasında sahte içki üretip piyasaya sürdükleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte ve kaçak içki üretenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede polislerce takibe alınan ve başka bir ilden geldikleri Kars'ta bir otelde konaklayan M.D. ile Ö.K. takibe alındı.

Takip sonucu otel odasında içki üretip sattıkları belirtilen kişiler, otele düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

Otel odasındaki aramada, bir kısmı 10 litrelik su bidonlarına doldurulan 190 litre sahte içki, sahta içki üretiminde kullanılan 15 litre etil alkol ve çok sayıda kullanılmış boş etil alkol şişesi ile 14 viski kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. ve Ö.K'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

İfadesine başvurulan otel sahibinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı
Son dakika haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin iddialarıyla...
Son dakika haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Hülya Avşar İlker Kaleli Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ergin Ataman Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Kars'ta konakladıkları otelde sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 18:43:00. #1.15#

title