Son Dakika: Kars'ta, işçilerin çatıda tehlikeli çalışması
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Son Dakika: Kars'ta, işçilerin çatıda tehlikeli çalışması

Gelen son dakika haberlerine göre Kars'ta, işçilerin çatıda tehlikeli çalışmasıKARS'ta, 5 katlı apartmanın çatısındaki işçilerin tehlikeli çalışması korkulu anlar yaşattı.

31.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:06

Kars'ta, işçilerin çatıda tehlikeli çalışması

KARS'ta, 5 katlı apartmanın çatısındaki işçilerin tehlikeli çalışması korkulu anlar yaşattı. Çatı onarımı yapan işçilerden biri, halatla sac çekerken, arkadaşı da onun beline bağladığı iple güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Merkez Yenişehir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında çalışan işçilerin aldıkları güvenlik tedbiri, yürekleri ağza getirdi. Gazetecilerin kameralarına da yansıyan görüntülere göre, yerden metrelerce yüksekte çalışan işçilerden biri, halatla sac çekerken, arkadaşı da onun beline bağladığı iple güvenliğini sağlamaya çalıştı. İşçilerin iple yaptıkları çalışma, izleyenleri korkuttu. Çatıda bir süre onarım yapan işçiler, herhangi bir kaza olmadan işlerini tamamladı.

Son Dakika: Kars'ta, işçilerin çatıda tehlikeli çalışması

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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