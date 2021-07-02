Son dakika! Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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Son dakika! Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika! Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Erzurum'dan Kars istikametine giden Esra Kuşlu Azmaz yönetimindeki 04 AAJ 622 plakalı otomobil, Sarıkamış-Kars kara yolunun Alisofu köyü mevkisinde Birdal Çeliktürk idaresindeki 34 DDJ 864 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Naima Kuşlu, İbrahim Halil Kuşlu, Gülsen Erdemir, Yusuf Eymen Azmaz, Mertcan Çeliktürk, Oya Çeliktürk ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kars ve Sarıkamış'taki devlet hastanelerinde tedavi altına alınan yaralılardan Gülsen Erdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Yusuf Eymen Azmaz ile Halil Kuşlu'nun da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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