Son dakika: Kars'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 gözaltı kararı - Haberler
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Son dakika: Kars'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 gözaltı kararı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika: Kars'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 gözaltı kararı

Son dakika habere göre Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kars il merkezinin yanı sıra Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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