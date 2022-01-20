Son dakika! Kars'ta dehşet anları kamerada...Çocuğun cesareti köpeklerin saldırısını önledi - Haberler
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Son dakika! Kars'ta dehşet anları kamerada...Çocuğun cesareti köpeklerin saldırısını önledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kars'ta dehşet anları kamerada.

KARS (İHA) - Kars'ta dehşet anları kamerada...Çocuğun cesareti köpeklerin saldırısını önledi

KARS - Kars'ta başıboş köpeklerin yolda yürüyen çocuğa saldırması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun cesareti ise dikkat çekti.

Olay Yusufpaşa Mahallesinde meydan geldi. Sokakta yürüyen çocuğa bir anda köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısına elleriyle karşılık veren çocuğun imdadına vatandaşlar yetişti. Çocuk son anda köpeklerin saldırısından kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce iki köpeğin çocuğa saldırması, ardından etrafta bulunan köpeklerin koşarak gelmesi ve çocuğun can havliyle kendini savunması yer alıyor.

Son dakika! Kars'ta dehşet anları kamerada...Çocuğun cesareti köpeklerin saldırısını önledi

Son dakika! Kars'ta dehşet anları kamerada...Çocuğun cesareti köpeklerin saldırısını önledi

Son dakika! Kars'ta dehşet anları kamerada...Çocuğun cesareti köpeklerin saldırısını önledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kars, 3. Sayfa, Haber

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