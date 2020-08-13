Son dakika! Kars'ta dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü Son dakika haberi... Kars'ın Digor ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kars'ın Digor ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bacalı köyü yaylasında Gürcan Rüzgar Efe A. (4), dedesi A.A'nın kullandığı traktörün üzerinden seyir halindeyken düştü.

Traktörün lastiğinin altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılan küçük çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA