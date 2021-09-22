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Orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Mescitli mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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