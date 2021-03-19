Son dakika... Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
19.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:28
Gelen son dakika haberine göre Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Kars'ın Digor ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik