Son dakika! Kars'ta bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kars'ın Akyaka ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars'ın Akyaka ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Akyaka'ya bağlı Kayaköprü köyünde karantina kararı alındığı belirtildi. Köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik