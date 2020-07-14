Son dakika! Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı Son dakika gelişmesine göre Kars'ın Selim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kars'ın Selim ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Laloğlu köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Laloğlu köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." Kaynak: AA