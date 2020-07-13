Son dakika... Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika habere göre Kars'ın Akyaka ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
13.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:50
Kars'ın Akyaka ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçenin Karahan köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Karahan köyüne giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.
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Kaynak: AA