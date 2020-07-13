Son dakika... Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı Son dakika habere göre Kars'ın Akyaka ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçenin Karahan köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Karahan köyüne giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi. Kaynak: AA