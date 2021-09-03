Son dakika: Kars'ta 3 noktada çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçedeki Şehit Emin köyü, Handere ve Çamyazı bölgelerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü, Kars, Selim, Sarıkamış belediyeleri ile Kafkas Üniversitesinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yoğun çalışmayla kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışması yürütüldü.

Tamamen söndürülen yangınlarda 5 hektar alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci