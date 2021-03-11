Son dakika: Karpuzsekisi mahalle muhtarı Hamdi Tarla hayatını kaybetti
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Son dakika: Karpuzsekisi mahalle muhtarı Hamdi Tarla hayatını kaybetti

11.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:28
Son dakika: Karpuzsekisi mahalle muhtarı Hamdi Tarla hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Hacılar Karpuzsekisi Mahalle Muhtarı Hamdi Tarla 59 yaşında hayatını kaybetti.

Hacılar Karpuzsekisi Mahalle Muhtarı Hamdi Tarla 59 yaşında hayatını kaybetti. Tarlanın cenazesi Karpuzsekisi Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gören Tarla'nın cenazesine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle halkı ve Tarla'nın yakınları katıldı.

Karpuzsekisi Camii'nden öğle namazına müteakip kılınan cenazenin ardından Hamdi Tarla'nın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. - KAYSERİ

Son dakika: Karpuzsekisi mahalle muhtarı Hamdi Tarla hayatını kaybetti
Son dakika: Karpuzsekisi mahalle muhtarı Hamdi Tarla hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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