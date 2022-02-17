Son dakika... Karpuzlu'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

KARPUZLU, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle12 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, taşımalı eğitim veren Karpuzlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğlen yemek yiyen öğrencilerden bazılarının karın ağrısı şikayeti üzerine, öğrenciler Karpuzlu ve Çine'deki hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri yaşanan olay sonrası öğrencilerin yediği yemeklerden aldıkları numunelerin incelenmesi için yetkililere teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa