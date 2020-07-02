Son Dakika: Karpuz üreticilerine hayırlı olsun ziyareti Son dakika güncel haberi: Manisa'nın önemli karpuz üretim merkezlerinden olan Salihli'ye bağlı Poyrazdamları Mahallesinde hasat çalışmaları devam ederken, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Mahalle Muhtarı Harun Yaşa,...

Manisa'nın önemli karpuz üretim merkezlerinden olan Salihli'ye bağlı Poyrazdamları Mahallesinde hasat çalışmaları devam ederken, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Mahalle Muhtarı Harun Yaşa, karpuz üreticilerini ziyaret etti.

Karpuz hasat çalışmalarının devam ettiğini belirten İl Müdürü Metin Öztürk; "Salihli'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan Poyrazdamları Mahallesi'nde yetişen ve adını da buradan alan Meşhur Poyraz Karpuz'unun hasat çalışmaları devam ediyor. Salihli'de toplam 4 bin 122 dekarlık alanda karpuz üretimi yapılırken bunun 941 dekarlık üretimi ise Poyrazdamlarında gerçekleşmektedir. Üreticilerimiz bir dekar alandan 8 ile 10 ton arasında verim alabilmektedirler. Poyraz Karpuzu bölgenin toprak yapısı ve iklimsel özellikleri bakımından erkenciliği ile hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize avantaj sağlamaktadır. Lezzeti, kokusu ve tadıyla öne çıkan Poyraz Karpuzumuz İlimiz pazarlarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmektedir. Üreticilerimizin ürünlerin bol, kazançlarının bereketli olması dileğiyle hasat sezonunun tüm üreticilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA