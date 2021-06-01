Son dakika: Karneler ne zaman verilecek 2021? 18 Haziran karne!

Gelen san dakika haberlerine göre, Karneler ne zaman verilecek 2021? 18 Haziran karne! E- okul öğrenci girişi karne! Yaz tatili ne zaman 2021? Ne zaman karne alınacak?

Gelen san dakika haberlerine göre, Karneler ne zaman verilecek 2021? 18 Haziran karne! E- okul öğrenci girişi karne! Yaz tatili ne zaman 2021? Ne zaman karne alınacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek" dedi.

ZİYA SELÇUK AÇIKLAMALARI

"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."