Son Dakika! Karlov Suikasti ile İlgili Eski Bir Polis Tutuklandı!
Son dakika! Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Rus büyükelçi Karlov'un, yaşamını yitirmesiyle ilgili eski polis Ufuk G. tutuklandı. Tutuklanan polisin, suikastçi polis Mevlüt Altıntaş ile aynı hücreden olduğu öğrenildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bir eski polis daha tutuklandı. Tutuklanan eski polis Ufuk G.'nin suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı FETÖ hücresinde yer aldıkları örgütsel toplantılara beraber gittikleri belirlendi.
RUS BÜYÜKELÇİ SUİKASTLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karlov suikastının faili Mevlüt Mert Altıntaş, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.
3'Ü POLİS 7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da bulunduğu 3'ü polis 7 kişi tutuklanmıştı.
(Kaynak: Habertürk)