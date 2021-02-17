Son dakika: KARLA KAPLI YOL AÇILDI, DİYALİZ HASTASI KADIN EVİNE GÖTÜRÜLDÜ (YENİDEN)

DÜZCE'de diyaliz tedavisi gören Pamuk Çakmakçı (67) hastane dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle servis aracıyla yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak Pamuk Çakmakçı'nın evine ulaşmasını sağladı.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören Pamuk Çakmakçı, dün öğle saatlerinde evinden çıkarak hastaneye gitti. Pamuk Çakmakçı tedavisinin ardından saat 17.00 sıralarında hastane servisiyle evine dönmek istedi. Servis aracı yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Uzun süre minibüs içinde bekleyen Pamuk Çakmakçı durumu köy Muhtarı Aydın Çelik'e bildirdi. Aydın Çelik de İl Özel İdaresi'ni arayarak yolun açılmasını istedi. İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme makineleriyle yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası yolu açtı. Servis aracı yolda ilerleyerek Pamuk Çakmakçı'yı evine götürdü.

Pamuk Çakmakçı kar yağması nedeniyle yolda kaldıklarını belirterek, "Zincir taktık yine çıkamadık. Muhtarı aradık. Muhtarda İl Özel İdaresi'ni aramış. Yolda kaldık zor zahmet yolumuzu açtılar. Evimize kadar geldik. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ