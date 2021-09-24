KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karının yağmasının ardından beyaza büründü.

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2 bin 500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel görüntüler oluşturdu.

Dağın yüksek kesimlerindeki çam ağaçları beyaza bürünürken fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzel olduğunu söyledi.

"Anadolu'nun yüce dağı"nın zirvesinin karla buluştuğunu belirten Keleş, "Ilgaz her mevsim güzel ama karla bir başka güzel. İlk kar, ilk güzellik Ilgaz'ın tepesine yağdı. Kastamonu'da 'Kar üç kez dağa bir kez ovaya yağar' derler. Bu, ilk kar oldu. İlk karın erken yağmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.

Bölgenin güzelliklerinin doğa fotoğrafçılarını çok etkilediğini dile getiren Keleş, "Burada inanılmaz güzellikler var. Ilgaz'a en çok yakışan kıyafet kardan gelinlik. Belki kar yönünden daha yağışlı bir dönem geçireceğiz ileride, bunu göreceğiz." diye konuştu.