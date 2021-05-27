Son Dakika | Karkamış Gümrük Kapısı'nda bir minibüste 13 uzun namlulu silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Karkamış Gümrük Kapısı'nda bir minibüste 13 uzun namlulu silah ele geçirildi

Son Dakika | Karkamış Gümrük Kapısı'nda bir minibüste 13 uzun namlulu silah ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir minibüste 13 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir minibüste 13 uzun namlulu silah ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye gelen bir minibüsün Karkamış Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarınca durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Minibüsteki aramada 13 uzun namlulu silah, bunlara ait 22 şarjör ile 195 mermi ele geçirilmiştir. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ele geçirilen silah, şarjör ve mermilere el konulmuş olup, bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."

Son Dakika | Karkamış Gümrük Kapısı'nda bir minibüste 13 uzun namlulu silah ele geçirildi
Son Dakika | Karkamış Gümrük Kapısı'nda bir minibüste 13 uzun namlulu silah ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Erdoğan: 'Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır.'
Erdoğan: "Türkiye petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması son 3 keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin yerli ve milli ne kadar projesi varsa hepsi de hedefe konularak saldırıya maruz bırakılmaktadır.'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yerli ve milli ne kadar projesi varsa hepsi de hedefe konularak saldırıya maruz bırakılmaktadır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Karkamış Gümrük Kapısı'nda bir minibüste 13 uzun namlulu silah ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 13:35:49. #1.13#

title