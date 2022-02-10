Karısını 28 kez bıçaklayarak öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yıldır evli olduğu karısı eşi Sıdıka Üner'i (35) 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Üner hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Mehmet Üner hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istendi.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sıddık Y., "Beni 2-3 kez aradı 'boşansam evin yarısını alabilir miyim' diye sordu. 'Evi hanımın üzerine yaptık' dedi. Olaydan 1 hafta önceye kadar sorun yoktu. Kaynanasından kaynaklı geçimsizlikten bahsediyordu. Eşini de tanıyorum ben eşini çok sevdiğini söylüyordu. Mehmet çok sinirli biri kafasına koyduğunu yapardı " dedi.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel