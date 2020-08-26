Son dakika! Karı-koca evlerinde ölü bulundu
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Son dakika! Karı-koca evlerinde ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Karı-koca evlerinde ölü bulundu İntihar ederek yaşamlarına son verdiler Gaziantep'te, bir karı koca evlerinde ölü bulundu.

26.08.2020 03:12 | Son Güncelleme: 26.08.2020 03:17

Karı-koca evlerinde ölü bulundu

İntihar ederek yaşamlarına son verdiler

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir karı koca evlerinde ölü bulundu. Ölü bulunan karı kocanın intihar ederek yaşamlarına son verdikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi kırsal Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan S. ile ismi öğrenilemeyen eşi, gün içinde bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Hakan S., saatler sonra evine döndüğünde eşinin ilaç içerek yaşamına son verdiğini öğrendi. Bunun üzerine dayanamayan Hakan S., evde bulunan tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti.

Olayın ardından silah seslerini duyarak eve koşan mahalleli, karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. Karı kocayı evde ölü bulan mahalleli, durumu sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, karı kocanın cansız bedenini Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. İntihar ederek yaşamlarına son veren karı kocanın bir de kız çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Son dakika! Karı-koca evlerinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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