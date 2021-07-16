Son dakika: Kargo kamyonu, kurbanlık taşınan TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika: Kargo kamyonu, kurbanlık taşınan TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika: Kargo kamyonu, kurbanlık taşınan TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika haber: OSMANİYE'de kargo kamyonu, kurbanlık koyunların taşındığı TIR'a arkadan çarptı.

OSMANİYE'de kargo kamyonu, kurbanlık koyunların taşındığı TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü Yusuf Bingöl (48) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı ve onlarca koyun öldü.

Kaza, E-90 yolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Yusuf Bingöl yönetimindeki 21 FL 444 plakalı kargo kamyonu, kurbanlık koyunları taşıyan Ergün Yokuş'un (64) kullandığı 12 AAD 943 plakalı 350 TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücüler Yusuf Bingöl, Ergün Yokuş ve TIR'da bulunan Sabri Arıtürk (63) yaralandı. TIR'ın dorsesinde bulunan koyunlardan onlarcası ise öldü. Kaza yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne ve özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Yusuf Bingöl, doktorların tüm müdahalelerin rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika: Kargo kamyonu, kurbanlık taşınan TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Kargo kamyonu, kurbanlık taşınan TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Kargo kamyonu, kurbanlık taşınan TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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