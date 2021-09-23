Son dakika... Kargo çalışanının ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

Çekmeköy'de kargosunu geç getirdiğini öne sürdüğü Mehmet Ali İbin'e yumruk atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Tayfun Şahin'in 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şahin ile avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden İbin'in ailesinin avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Tayfun Şahin, kargocu Mehmet Ali İbin'i sol eliyle ittirdiğini belirterek, "Benim itmem sonucu yere düşmemiştir. Kendiliğinden yere düşmüştür. Kendisi kilitlenerek düşmüştür. Avucumla camiden su taşıyıp getirip verdim. Ellerimle dişlerini açtım. İteklediğimi kabul ediyorum ancak vurmadım. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Gökmen Güzel de İbin'in çalıştığı kargo firmasının sahibi olduğunu anlatarak, "Olay günü 189 adet kargoyla dağıtıma çıktı. Saat 11.00 sıralarında şoför bana bilgi verdi. Yaralama olduğunu, İbin'i hastaneye kaldırdıklarını söyledi. Hastaneye gittim. Maktul yaklaşık 10 yıldır kargo sektöründe çalışmaktadır. Çevresinde ve müşterilerince çok sevilen bir kişiydi. İş ahlakı ve iş etiği üzerine örnek gösterilebilecek bir kişiydi. Daha önceden müşteriden gelen herhangi bir şikayet yoktu. Bir kargo firmasından plaket almıştı." ifadelerini kullandı.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, olayın başlangıcı, seyri ve sonucuna göre sanığın öldürme kastı olmaksızın haksız tahrike maruz kalmamasına rağmen maktule yönelik yaralama kastıyla yumruk attığı, sanığın bu eylemi neticesinde maktulün yere düşerek kafatasının kırıldığı, tedavi amacıyla hastaneye götürülen maktulün 5 gün sonra hayatını kaybettiği anlatıldı.

Şahin'in kastını aşar şekilde ölüm sonucunu meydana getirmeye elverişli hareketiyle üzerine atılı "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçunu işlediği vurgulanan mütalaada, sanığın 8 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması, ayrıca haksız tahrik hükümlerinin de uygulanmaması talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Tayfun Şahin, "Masumum. Kendimi anlatamıyorum. Beni çağıran maktuldür. Kendisi beni itekledi. Kargoyu bana uzatıp çekiştirirken karnıma vurdu. Sağ elimde kargo paketi vardı. Sadece sol elimle itekledim. Vurmadım. Maktulle aramda 3 kişi vardı. İteklememden sonra maktul az bir miktar geriye gitti. 5-10 saniye içerisinde sırt üstü düştü. Aracın şoförü sara krizi geçirdiğini söyledi. Avucumla getirdim su verdim. Maktule yönelik hiçbir hareket yapmadım. Beraatimi istiyorum." şeklinde kendisini savundu.

Söz verilen taraf avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tayfun Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tayfun Şahin'in bir kargo firması aracılığıyla sipariş verdiği, siparişinin gecikmesi üzerine de söz konusu kargo firmasının dağıtıcısıyla telefonda görüştüğü anlatıldı.

Sanık Şahin'in kargosunu almak için Çekmeköy Kızıldere Mahallesi Dantel Sokak'taki caminin önüne gittiği aktarılan iddianamede, kargo çalışanı Mehmet Ali İbin ile kargonun adresine getirilmemesi ve geç kalması nedeniyle tartışma yaşadığı kaydedildi.

İddianamede, İbin'in, kargo paketinin üzerinde açık adres yazmadığını, bu nedenle gelip kendisinin alması gerektiğini söylemesi üzerine sanık Tayfun Şahin'in yaşadığı kızgınlıkla şiddet uygulamak kastıyla İbin'in yüzüne yumruk attığı ifade edildi.

İbin'in sert şekilde yere düşerek yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra vefat ettiği bilgisi verilen iddianamede, sanık Şahin'in "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.