Son dakika... Kargo aracından cep telefonu çalan şüpheliler aranıyor Son dakika güncel haberi... Kargo aracından cep telefonu çalan şüpheliler aranıyorAdana'da kuryeler teslimatta olduğu sırada kargo minibüsünün yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi, içinde cep telefonu olan 3 kutuyu çaldı.

Kargo aracından cep telefonu çalan şüpheliler aranıyor

Adana'da kuryeler teslimatta olduğu sırada kargo minibüsünün yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişi, içinde cep telefonu olan 3 kutuyu çaldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kurye, teslimat yapmak için geldiği adreste kargo minibüsünü yol kenarına park etti. Kuryeler teslimatları götürdüğü sırada kimliği belirsiz 2 kişi kargo minibüsünün yanına gelip, içinde cep telefonları bulunan 3 kutuyu alarak kaçtı. Minibüse geldiklerinde kutuların eksik olduğunu fark eden kuryeler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekiplerince bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınarak şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA