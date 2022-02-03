Son dakika haberleri | Karganın hamsi keyfi kamerada- Aç kalan karga tezgahtan hamsi aşırdı - Haberler
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Son dakika haberleri | Karganın hamsi keyfi kamerada- Aç kalan karga tezgahtan hamsi aşırdı

İhlas Haber Ajansı, Muhammed Kömeçoğlu - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Karganın hamsi keyfi kamerada Aç kalan karga tezgahtan hamsi aşırdıKASTAMONU Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karganın balıkçı tezgahındaki hamsileri yiyen karga, sosyal medyada ilgi gördü.

KASTAMONU (İHA) - Karganın hamsi keyfi kamerada

Aç kalan karga tezgahtan hamsi aşırdı

KASTAMONU Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karganın balıkçı tezgahındaki hamsileri yiyen karga, sosyal medyada ilgi gördü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde soğuk hava ver kar yağışı sebebi ile aç kaldığı düşünülen bir karga, ilçedeki balıkçıdaki tezgahtan hamsileri yemesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Karga, balıkçı tezgahından aşırdığı balıklarla karnını doyurdu. İş yeri sahibi ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Karganın her gün balıkçı tezgahına gelerek hamsileri yediği öğrenilirken, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Son dakika haberleri | Karganın hamsi keyfi kamerada- Aç kalan karga tezgahtan hamsi aşırdı

Son dakika haberleri | Karganın hamsi keyfi kamerada- Aç kalan karga tezgahtan hamsi aşırdı

Son dakika haberleri | Karganın hamsi keyfi kamerada- Aç kalan karga tezgahtan hamsi aşırdı

Son dakika haberleri | Karganın hamsi keyfi kamerada- Aç kalan karga tezgahtan hamsi aşırdı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - Güncel

Kastamonu, Karga, kar, Yerel, Güncel, Haber

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