Son dakika! Karga ile vatandaşın dostluğu görenleri şaşkına çevirdi
Gelen son dakika haberlerine göre Pendik'te yaşayan bir kişinin karga ile kurduğu dostluk görenleri şaşkına çevirdi.
16.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:25
Pendik'te yaşayan bir kişinin karga ile kurduğu dostluk görenleri şaşkına çevirdi. Vatandaşın kargayı elleriyle beslemesi ise ilginç anlara sahne oldu.
Pendik'te yaşayan bir kişinin karga ile kurduğu dostluk görenleri şaşkına çeviriyor. Vatandaş, karga ile adeta arkadaşçasına vakit geçiriyor. Vatandaşın kargayı elleriyle beslemesi ise görenleri hem şaşırtıyor, hem gülümsetiyor. Karganın da dostluk kurduğu vatandaşın yanında hayli rahat olduğu gözleniyor. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA