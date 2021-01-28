Son dakika... Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)
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Son dakika... Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

28.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:05
Son dakika... Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

Gelen son dakika haberine göre OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIAdapazarı'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adapazarı'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın silahla ateş etmesi, çevredeki vatandaşların panik ve korku içinde kaçışması ve ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı görülüyor. 

 


Son dakika... Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)
Son dakika... Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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