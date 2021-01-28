Son dakika... Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı (3)

Gelen son dakika haberine göre OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIAdapazarı'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adapazarı'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın silahla ateş etmesi, çevredeki vatandaşların panik ve korku içinde kaçışması ve ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ