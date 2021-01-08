Son dakika haber | Kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber | Kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

08.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:48

Son dakika habere göre Sancaktepe'de aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kardeşi İ.Ö.'yü (49) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sancaktepe'de aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kardeşi İ.Ö.'yü (49) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak'ta Hilal Mahallesi Eğitim Caddesi üzerinde bir evde İ.Ö'nün kardeşi tarafından öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından 7 Ocak'ta şüpheli Y.Ö'yü (40) yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Y.Ö. ifadesinde, ağabeyi İ.Ö'nün cinayet suçundan 2007-2016 arasında cezaevinde yattığını, bu sırada babasının evinin giderlerini ve borçlarını kendisinin karşıladığı gerekçesiyle babasının iki katlı evi kendisine bıraktığını, ağabeyinin cezaevinden çıktıktan sonra bu durumu içine sindiremediği için aralarında zaman zaman tartışmaların yaşandığını anlattı.

Şüpheli, babasının kendisine bıraktığı evi istemediğini, ağabeyi İ.Ö'ye devretmek istediğini, ağabeyinin buna rağmen kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu, olay günü dayısının ve ağabeyinin kendisini konuşmak için eve çağırdığını, ağabeyinin eve girer girmez kendisine saldırması üzerine yanındaki tabancayla ateş edip olay yerinden kaçtığını söyledi.

Maktul İ.Ö'nün emniyette cinayet, gasp, cinsel saldırı ve tehdit suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.Ö., Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika haber | Kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi
Son dakika haber | Kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi
Son dakika haber | Kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi
Son dakika haber | Kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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