Kardeş cinayeti davası karara bağlandı

Güngören'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini öldüren şahsın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanığın "kardeşi tasarlayarak öldürme" suçundan 15 yıl hapsine hükmetti.

Güngören'de ağabeyi Ergin Has'ı (41) alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldüren Erdoğan Has (41) ve ona yardım eden 2 şüpheli hakkında görülen dava karara bağlandı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Erdoğan Has, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi vasıtasıyla katılırken, avukatı Şeref Akçay duruşmada hazır bulundu. Pişman olduğunu belirten sanık Erdoğan Has, "Böyle bir sonun olacağını düşünmemiştim. Her zaman ağabeyimin arkasında durdum. Olay günü silahıma müdahale ettiği için patladı. Benim iradem dışında gerçekleşti. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Keşke zarar bana gelseydi" dedi.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanığın haksız tahrik altında kaldığı ve iyi hali göz önünde bulundurularak 15 yıl hapsine, "kasten öldürme suçuna yardım" suçundan Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu'nun beraatlarına hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Erdoğan Has ile maktul Ergin Has'ın kardeş oldukları ve karşılıklı dairede oturdukları aktarıldı. Şüpheli Erdoğan ile maktul Ergin'in arasında yakın zamana dayalı kira ve mal paylaşımı meselesinden dolayı husumet bulunduğu belirtilen iddianamede, olaydan 4-5 gün önce maktul Ergin'in karşı dairede oturan kardeşi Erdoğan'ın kapısına dayandığı, küfürler ederek bağırdığı ve fiziksel kavga yaşandığı anlatıldı. İddianamede olay günü maktul Ergin'in kardeşi Erdoğan'ı arayarak ganyan bayiine çağırdığı belirtilerek, şüpheli Erdoğan'ın buluşmaya giderken yanına ruhsatsız tabanca aldığı açıklandı. Maktul ile şüphelinin alacak verecek ve kira meseleleri yüzünden tekrar tartıştıklarının anlatıldığı iddianamede, Erdoğan Has'ın ağabeyi Ergin'i yanındaki ruhsatsız tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdüğü ifade edildi. İddianamede olay yerinde bulunan şüpheli Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu'nun da Erdoğan Has'a yardım ederek maktulü dışarı çıkardıkları belirtilerek, Erdoğan Has'ın silahı ile birlikte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu aktarıldı. İddianamede şüpheli Erdoğan Has'ın 'kardeşi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, diğer şüpheliler Serkan Şahin ile Yunus Hacıosmanoğlu'nun 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

(Didem Köseoğlu - Melike İnal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı