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Son Dakika | Karda koşarak yola inen karaca kamerada

Son Dakika | Karda koşarak yola inen karaca kamerada
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KASTAMONU'nun Küre ilçesinde 1 metreyi aşan karda zıplayarak yola inen karaca, cep telefonu ile görüntülendi.

KASTAMONU'nun Küre ilçesinde 1 metreyi aşan karda zıplayarak yola inen karaca, cep telefonu ile görüntülendi.

Kastamonu'da son 1 haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanları olduğu kadar, yaban hayatını da etkiledi. Küre ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan karaca yola indi. 1 metreyi aşan karda zıplayarak yola ulaşmaya çalışan karaca, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Güçlükle yola ulaşan ve yolda bir süre koşan karaca, daha sonra karşıya geçip, tekrar ormana doğru koşarak gözden kayboldu.


Son Dakika | Karda koşarak yola inen karaca kamerada

Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, kar, Güncel, Haber

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