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Son dakika: Karayolundaki başı boş atlar kazaya neden oldu

Son dakika: Karayolundaki başı boş atlar kazaya neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilin karayolundaki iki başıboş ta çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

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AYDIN (İHA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilin karayolundaki iki başıboş ta çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Germencik- Aydın karayolunda ilerleyen 09 EG 222 plakalı otomobil Ömerbeyli mevkiinde karayoluna çıkan başı boş iki ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, otomobilde bulunan üç kişi ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı iki at telef olurken, atlar belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika: Karayolundaki başı boş atlar kazaya neden oldu

Son dakika: Karayolundaki başı boş atlar kazaya neden oldu

Son dakika: Karayolundaki başı boş atlar kazaya neden oldu

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