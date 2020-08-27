Son Dakika: Karayollarında hız yapan araç sürücülerine ceza yağdı
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Son Dakika: Karayollarında hız yapan araç sürücülerine ceza yağdı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri karayollarında hız yapan araçları radar ile denetledi.

Son Dakika: Karayollarında hız yapan araç sürücülerine ceza yağdı
27.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:53

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri karayollarında hız yapan araçları radar ile denetledi. Radarlı hız denetimlerinde hız sınırını ihlal eden 66 araç sürücüsüne 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgesinde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; il genelinde "Bölgesel Özel Denetim-10" faaliyeti icra edildi.

Jandarma Trafik Timleri, radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, bin 109 aracı kontrol ederek, 66 araca 20 bin 864 TL idari para cezası uyguladı. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 29 motosiklete 15 bin 767 TL idari para cezası uygulanarak, 7 araç trafikten men edildi. Traktör ve tarım işçisi taşıyan araçların denetimi sonucunda, bin 138 araç kontrol edilirken, idari para cezası uygulanmadı. Şehirler arası yolcu taşıyan araçların denetimi sonucunda, 214 yolcu taşıyan araç kontrol edilerek, 7 araca bin 546 TL idari para cezası uygulanarak, 2 yolcu aracı trafikten men edildi. Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 325 denetim yapılmış olup, 48 kişiye 13 bin 49 TL idari para cezası uygulanarak, 1 araç trafikten men edildi. Yaya önceliği denetimi sonucunda, 30 denetim yapılarak, 1 kişiye 288 TL idari para cezası uygulandı. Tarım işçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda, 550 araç kontrol edilmiş olup, 15 araca 5 bin 740 TL idari para cezası uygulanarak, 7 araç trafikten men edildi. Alkol denetimi sonucunda, 894 araç kontrol edilmiş olup, 18 araca 9 bin 568 TL idari para cezası uygulanmış, 10 araç trafikten men edilerek, 5 sürücü belgesinin geçici olarak alındığı öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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