Son dakika... Karatay'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
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Son dakika... Karatay'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Son dakika güncel haberine göre Karatay Belediyesi, haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek için ilaçlama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Son dakika... Karatay'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
09.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:58

Karatay Belediyesi, haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek için ilaçlama çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ilaçlama çalışmalarını merkez ve merkeze uzak mahallelerde belirlenen program dahilinde sürdürdüğü belirtildi.

İlaçlama ekiplerinin, yeşil alan, ağaç, çöp konteynırları ve bütün mahalle ile sokaklarda haşereye karşı sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar ilaçlama çalışması gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan onaylı, insan sağlığına uygun ilaçları kullanılıyor. Vatandaşlardan gelen tüm ilaçlama taleplerini karşılayan ilaçlama ekipleri, halkın özellikle de çocukların sağlığını korumak amacıyla erişkin haşerelerin barınma alanları olan bütün parklar, bahçeler ile rögarlar ve mazgalları da düzenli olarak ilaçlıyor. Çalışmalarda ilçe genelindeki bütün açık ve kapalı pazar yerleri de ihmal edilmiyor. Belli bir periyot dahilinde yapılan ilaçlama çalışmaları eylül ayı sonuna kadar devam edecek."

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Kaynak: AA

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