Son dakika! Karasu Nehri'nde görülen balık ölümleri için inceleme başlatıldı
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Son dakika! Karasu Nehri'nde görülen balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Son dakika! Karasu Nehri'nde görülen balık ölümleri için inceleme başlatıldı
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Karasu Nehri'nde yaşana balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Karasu Nehri'nde yaşana balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Karasu Nehri'nde balık ölümlerinin olduğu ihbarı üzerine, Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından nehrin geçtiği alanlar üzerinde inceleme yapıldı.

Görevlilerce balık ölümlerinin nedenlerinin belirlenmesi için nehirden toplanan balıklar, analiz edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Veteriner Kontrol Laboratuvarı'na götürüldü.

Bölgede yapılan incelemelerde ise çok sayıda balığın öldüğü ve karaya vurduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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