Son dakika... Karapınar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Karapınar'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Son dakika... Karapınar'da

Son dakika haberleri... Konya'nın Karapınar ilçesinde, En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde, En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Karapınar Yeşilay Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilgilendirme yapıldı.

Jandarma Kıdemli Başçavuş Ulaş Ceylan ile Kıdemli Üstçavuş Hüsniye Aysabar, katılımcılara uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı ve bağımlılık döngüsü hakkında bilgi verdi.

Seminerin ardından, katılımcılara bilgilendirme amaçlı el broşürü dağıtıldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Sönmez, Yeşilay Konya Şube Başkanı Zeliha Üstün Argon, Yeşilay Karapınar Şube Başkanı Erhan Uysal ile anneler katıldı.

Son dakika... Karapınar'da En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

Son dakika... Karapınar'da En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title