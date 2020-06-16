Son dakika... Karantinadan kaçan yaşlı adam yakalandı
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Son dakika... Karantinadan kaçan yaşlı adam yakalandı

Son dakika haberi... Karantinadan kaçan yaşlı adam yakalandı Şanlıurfa'da korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra karantina altına alındığı hastaneden kaçan yaşlı adam polis tarafından yakalandı.

16.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:09

Karantinadan kaçan yaşlı adam yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs testi pozitif çıktıktan sonra karantina altına alındığı hastaneden kaçan yaşlı adam polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. A.G. isimli 80 yaşındaki adam, korona virüs testi pozitif çıktığı gerekçesiyle Suruç Devlet Hastanesinde karantina altına alındı. Görevlileri bıçakla tehdit eden yaşlı adam hastaneden kaçtı. Güvenlik görevlilerin haber vermesi üzerinde polis ekipleri yaşlı adamı yakalamak için çalışma başlattı. Bir sokakta sıkıştırılan yaşlı adam, polisin uzun süren çabası sonucu ikna edilerek tekrar hastaneye götürülerek karantinaya alındı.

Son dakika... Karantinadan kaçan yaşlı adam yakalandı

Kaynak: İHA

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