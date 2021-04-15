Son dakika! Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel
Son dakika! Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı

Son dakika gündem haberi: DÜZCE'de, karantinada olması gerekirken otomobiliyle gezmeye çıkan Olcay Karataş, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı.

DÜZCE'de, karantinada olması gerekirken otomobiliyle gezmeye çıkan Olcay Karataş, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Hastaneye götürülen Karataş'a

3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Düzce'de polis ekipleri Öztürkler kavşağında denetim yaptı. Polis, 81 EE 347 plakalı otomobilin uygulama noktasını yaklaşırken yavaşladığını fark etti. Durumdan şüphelenen polis, otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Olcay Karataş'ın yapılan sorgulamasında aile bireyleriyle birlikte kendisinin de koronavirüs tedavisi gördüğü ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sürücü otomobilden indirilmeden sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Olcay Karataş'ı ambulansa bindirerek Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karataş'a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

- Zce
Son dakika! Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı
Son dakika! Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı
Son dakika! Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 12:26:59. #1.14#

title