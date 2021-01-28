Son dakika! Karantina kuralına uymayan genç kız denetimlerde polise yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu için karantinada bulunması gereken genç kız, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.