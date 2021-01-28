Son dakika! Karantina kuralına uymayan genç kız denetimlerde polise yakalandı
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Son dakika! Karantina kuralına uymayan genç kız denetimlerde polise yakalandı

28.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:40
Son dakika! Karantina kuralına uymayan genç kız denetimlerde polise yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu için karantinada bulunması gereken genç kız, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu için karantinada bulunması gereken genç kız, polis denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, S.G'nin (20) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Sorguda, S.G'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu belirlendi.

Karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulanan S.G. Amasya Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

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