Son dakika... Karamürsel Elele Derneği'nden sağlık çalışanlarına moral ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Karamürsel Elele Derneği'nden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

23.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:36
Son dakika... Karamürsel Elele Derneği'nden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Gelen son dakika haberlerine göre Karamürsel ilçesi Elele Derneği üyesi kadınlar, pişirdikleri pasta, börekleri hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarına ikram ederek, moral verdi.

Karamürsel ilçesi Elele Derneği üyesi kadınlar, pişirdikleri pasta, börekleri hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarına ikram ederek, moral verdi.

Dernek üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, yaptıkları börek ve pastaları ikram etti.

Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik'i, beraberinde dernek yöneticileri Hasan Kuyu ve Ahmet Ulukut ile makamında ziyaret ederek ikramda bulunan Elele Derneği Başkanı Melih Mercan, koronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Mercan, bu dönemde gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıktan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Dr. Çelik de bu zor günlerde ziyaret ederek kendilerine moral veren dernek başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Özlem Zengin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Karamürsel Elele Derneği'nden sağlık çalışanlarına moral ziyareti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:43:19. #1.14#
title