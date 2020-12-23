Son dakika... Karamürsel Elele Derneği'nden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Gelen son dakika haberlerine göre Karamürsel ilçesi Elele Derneği üyesi kadınlar, pişirdikleri pasta, börekleri hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarına ikram ederek, moral verdi.

Karamürsel ilçesi Elele Derneği üyesi kadınlar, pişirdikleri pasta, börekleri hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarına ikram ederek, moral verdi.

Dernek üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, yaptıkları börek ve pastaları ikram etti.

Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik'i, beraberinde dernek yöneticileri Hasan Kuyu ve Ahmet Ulukut ile makamında ziyaret ederek ikramda bulunan Elele Derneği Başkanı Melih Mercan, koronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Mercan, bu dönemde gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıktan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Dr. Çelik de bu zor günlerde ziyaret ederek kendilerine moral veren dernek başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas