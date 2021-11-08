Son Dakika | Karamürsel'de denize düşen çocuğu vatandaşlar kurtardı
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde güvercinleri kovalarken denize düşen ve vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde güvercinleri kovalarken denize düşen ve vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
4 Temmuz Mahallesi Balık Adası mevkisinde güvercinleri kovalayan 4 yaşındaki İ.Ş. dengesini kaybederek denize düştü.
Bu sırada sahilde bulunan vatandaşlar, çocuğu denizden çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Ş, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri
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