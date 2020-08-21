Son Dakika | Karaman Valisi Işık'tan Ayrancı Belediyesine ziyaret Son dakika habere göre Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Ayrancı Belediyesini ziyaret ederek Başkan Yüksel Büyükkarcı'dan ilçe ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Ayrancı Belediyesini ziyaret ederek Başkan Yüksel Büyükkarcı'dan ilçe ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, makamında ağırladığı Vali Işık'a belediyenin projelerini anlattı. Ziyaretin ardından ikili, inşaatı tamamlanan yöresel ürünler üretim ve satış merkezi ile belediye hizmet binasını gezdi. Daha sonra şehit ailesi ve esnaf ziyareti yapan Vali Işık, İlçe Ziraat Odası Başkanlığı'nca yapılan eleme tesisini inceledi. Köylere çöp konteyneri dağıtım töreni ile sonlanan ziyarette Vali Işık'a, İlçe Kaymakamı Evren Çakır, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Şahin ve protokol üyeleri eşlik etti. Kaynak: AA